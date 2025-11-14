En vivo
Más de 200 niños están sin atención en San Carlos, Antioquia, por falta de contrato del ICBF

Más de 200 niños están sin atención en San Carlos, Antioquia, por falta de contrato del ICBF

La situación deja sin empleo a 28 mujeres que trabajan en los CDI, por lo que la Alcaldía de ese municipio del Oriente antioqueño pide una solución al Gobierno nacional.

