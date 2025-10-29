En vivo
ICBF abre proceso para restituir derechos de bebé arrojada al Río Bogotá por su madre

Se adelantan entrevistas y verificaciones para establecer el futuro cuidado de la menor de edad.

Revelan video de rescate de menor en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida
Revelan video de rescate de menor en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida
Foto: redes sociales
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a favor de la bebé de 10 meses que fue rescatada de las aguas del río Bogotá, luego de que su madre la arrojara y posteriormente se lanzara también, el 27 de octubre, en el sector de Puente de Lata.

Gracias a la rápida reacción de las autoridades, ambas fueron rescatadas con vida. La menor permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar, bajo estricto seguimiento médico.

Hasta el centro asistencial se desplazaron funcionarios de la Defensoría de Familia, quienes se reunieron con pediatras y equipos de trabajo social para conocer de primera mano el estado de salud de la niña e iniciar la verificación de sus derechos.

Rescate de bebe de 10 meses en el río Bogotá
Rescate de bebe de 10 meses en el río Bogotá
Foto: captura de video

Paralelamente, profesionales del ICBF adelantan entrevistas al padre y a miembros de la familia extensa, con el fin de establecer el entorno adecuado para la protección de la pequeña. Por ahora, las autoridades permanecen en alerta frente a su evolución médica para avanzar en los trámites administrativos correspondientes.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la madre, a quien se le imputó el delito de tentativa de homicidio. La mujer no aceptó los cargos.

