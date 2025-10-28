Madre intentó quitarse la vida lanzándose al río Bogotá con su bebé: Policías las rescataron

En inmediaciones del barrio Lisboa, en el noroccidente de Bogotá, una madre habría decidido lanzarse al agua junto con su hija de tan solo 10 meses de nacida, situación de la que se percataron dos uniformados de la Policía y salvaron a ambas.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la situación fue atendida por dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, un subintendente y un patrullero, quienes acudieron al lugar tras recibir un llamado de alerta por parte de la central de radio.

Al llegar, encontraron a la mujer en la orilla del río Bogotá, aparentemente decidida a lanzarse con la menor en brazos.

En diálogo con Blu Radio, uno de los policías relató cómo se desarrollaron los hechos. “La central de radio nos informa sobre una ciudadana que estaba ahí a orillas del río, intentará lanzarse con una menor".



"De inmediato con mi compañero de patrulla nos dirigimos y al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí. La intentamos persuadir para que cambiara de decisión, pero ella coge y lanza a la menor y posteriormente se lanza ella”, explicó el uniformado.

De acuerdo con el reporte de los patrulleros, el rescate ocurrió bajo condiciones difíciles debido a la lluvia y la contaminación del agua. Sin embargo, ambos reaccionaron de inmediato y se arrojaron al caño para socorrer a la madre y a su hija.

Según el Ojo, la niña fue sacada con vida y trasladada a un centro médico, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. La rápida acción de los policías fue determinante para evitar una tragedia mayor.

Publicidad

La madre también fue rescatada y llevada al Hospital de Engativá, donde permanece bajo observación médica. Según indicaron las autoridades, una vez se recupere será puesta a disposición de la justicia para responder por los hechos.

El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la investigación y que se hará cargo de la menor de tan solo 10 meses.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: