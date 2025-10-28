En vivo
Revelan video de rescate de bebé en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida

Revelan video de rescate de bebé en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida

Hay conmoción en la comunidad por el video del rescate de una menor de 10 meses luego de que su madre se lanzara al agua de río Bogotá junto a la pequeña, presuntamente intentando acabar con su vida.

Revelan video de rescate de menor en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida
Revelan video de rescate de menor en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Un suceso que se registró en el noroccidente de Bogotá , específicamente en inmediaciones del barrio Lisboa, cuando una madre tomó la decisión presuntamente de intentar quitarse la vida lanzándose a las aguas contaminadas del río Bogotá, tiene conmocionados a los habitantes del sector.

La mujer llevaba en sus brazos a su hija, una bebé de tan solo 10 meses de nacida. La situación fue detectada gracias a un llamado de alerta recibido en la central de radio, que movilizó inmediatamente a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, un subintendente y un patrullero.

Al llegar al sitio, los agentes de la policía encontraron a la ciudadana a la orilla del río y, ante el peligro, procedieron a intentar persuadirla para que no lo hiciera. A pesar de los esfuerzos, la mujer lanzó primero a la menor y luego se arrojó ella misma al caño.

La intervención de las autoridades se desarrolló en condiciones difíciles, complicadas por la lluvia y la contaminación presente en el agua del río Bogotá. Sin embargo, los uniformados reaccionaron de inmediato y se lanzaron al agua para socorrer a la madre y a su hija.

La rápida acción de los policías fue clave para evitar una tragedia, pues ambas fueron rescatadas con vida. La niña, de 10 meses, fue sacada del río y trasladada a un centro médico, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Por su parte, la madre fue llevada al Hospital de Engativá y permanece bajo observación médica.

Las autoridades han informado que, una vez se recupere, será puesta a disposición de la justicia para responder por los hechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya asumió la investigación y se hará cargo de la custodia de la menor.

En un video revelado hace una horas, que se ha hecho viral en redes sociales y ha causado gran conmoción, se puede observar el momento del rescate, cuando los uniformados salen del agua con la menor en los brazos.

Este es el video

