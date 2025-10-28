Revelan video de rescate de bebé en río Bogotá luego de que su madre intentara quitarse la vida

Un suceso que se registró en el noroccidente de Bogotá , específicamente en inmediaciones del barrio Lisboa, cuando una madre tomó la decisión presuntamente de intentar quitarse la vida lanzándose a las aguas contaminadas del río Bogotá, tiene conmocionados a los habitantes del sector.

La mujer llevaba en sus brazos a su hija, una bebé de tan solo 10 meses de nacida. La situación fue detectada gracias a un llamado de alerta recibido en la central de radio, que movilizó inmediatamente a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, un subintendente y un patrullero.

Al llegar al sitio, los agentes de la policía encontraron a la ciudadana a la orilla del río y, ante el peligro, procedieron a intentar persuadirla para que no lo hiciera. A pesar de los esfuerzos, la mujer lanzó primero a la menor y luego se arrojó ella misma al caño.

La intervención de las autoridades se desarrolló en condiciones difíciles, complicadas por la lluvia y la contaminación presente en el agua del río Bogotá. Sin embargo, los uniformados reaccionaron de inmediato y se lanzaron al agua para socorrer a la madre y a su hija.



La rápida acción de los policías fue clave para evitar una tragedia, pues ambas fueron rescatadas con vida. La niña, de 10 meses, fue sacada del río y trasladada a un centro médico, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Por su parte, la madre fue llevada al Hospital de Engativá y permanece bajo observación médica.

Las autoridades han informado que, una vez se recupere, será puesta a disposición de la justicia para responder por los hechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya asumió la investigación y se hará cargo de la custodia de la menor.

En un video revelado hace una horas, que se ha hecho viral en redes sociales y ha causado gran conmoción, se puede observar el momento del rescate, cuando los uniformados salen del agua con la menor en los brazos.

Este es el video