ICBF y Policía Nacional activan campaña para proteger a la niñez en Halloween

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional anunciaron una estrategia conjunta para garantizar la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes durante la celebración de Halloween. La campaña nacional “Día dulce, diversión con precaución” ofrecerá recomendaciones, orientación sobre rutas de atención y acompañamiento en diferentes regiones del país.

Como parte del plan, las entidades instalarán puestos de mando unificados (PMU) en los niveles nacional, distrital y departamental, con el fin de monitorear en tiempo real las actividades que se desarrollen en el marco de la jornada. Esta medida se implementa bajo la estrategia “Juntos y a tiempo”, que busca coordinar la respuesta de las autoridades frente a cualquier situación que ponga en riesgo a los menores.

El ICBF realizará activaciones con familias y comunidades para promover entornos seguros y de esparcimiento, con información sobre medidas de prevención y protección integral. Las autoridades recomendaron planificar previamente los recorridos y actividades, evitar el uso de objetos que puedan causar accidentes como velas o elementos corto-punzantes, y procurar que los disfraces no limiten la movilidad o la respiración de los menores.

La campaña también promueve la alimentación saludable durante la jornada, invitando a las familias a ofrecer alimentos naturales, frescos y nutritivos que cumplan con los requisitos sanitarios. El propósito es que la celebración se desarrolle en espacios seguros, libres de violencia o exposición a contenidos inapropiados, reforzando la corresponsabilidad entre Estado, familias y comunidad en la protección de los derechos de la niñez.