Ciclorruta de terror: algunos ciclistas tienen accidentes diariamente en Suba, Bogotá

Crece la preocupación por un sector de la población de la capital del país, en especial, en la localidad de Suba debido a una ciclorruta que está dejando accidentes todos los días. Esto sucede sobre la vía vía Calatrava, que conduce de la avenida Boyacá al barrio El Rincón.

Según reveló Noticias Caracol , los habitantes del sector la han nombrado de “terror”, pues temen que en algún momento pueda ocurrir una tragedia, pues algunos ciclistas incluso chocan con vehículos que se encuentran saliendo de un conjunto residencial que está sobra este tramo de la ciclorruta de Bogotá.

“Vienen los ciclistas, aprovechando la pendiente, ellos sueñan que van en un estado de competencia ciclística y cogen una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, no pueden frenar, no alcanzan a frenar, y está saliendo un vehículo de este conjunto, o del de arriba o de los demás conjuntos hacia abajo y no alcanzan a verlo y se han estrellado”, indicó uno de los habitantes del sector.

Una de las habitantes de este sector que habló con Noticias Caracol aseguró que hay preocupación de que haya un siniestro con uno de los ciclistas, pues mal contados, según dice, al día hay 20 accidentes en esta zona.

Publicidad

“Los ciclistas que vienen entrando por la localidad de Suba son bastantes (…) Hemos tenido alrededor de 20 accidentes ya, donde han venido ambulancia”, expresó esta ciudadana preocupada por la situación.

A su vez, la queja de la comunidad también se centra en la tranquilidad y seguridad de jóvenes y niños, pues al ser un sector peatonal, muchos transitan por esta zona para poder llegar a sus colegios o universidades, por ende, consideran que podría verse uno de estos implicados por el problema: “Hay muchas rutas escolares, los niños salen temprano y ellos a veces pasan desprevenidamente y toca decirles ‘cuidado con las bicicletas’; igual en la tarde”.

Le puede interesar: 'Noticias del día'