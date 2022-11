Colado de TM que asesinó a funcionario, condenado a 22 años de cárcel

Licht Hoyos fue asesinado en una de las estaciones de TransMilenio en el centro de Bogotá, cuando le exigió a su victimario que no se colara en el sistema.



La madre de la víctima aprovechó para pedirles a las autoridades un mayor acompañamiento de la Policía a los funcionarios que trabajan en las estaciones del sistema y que en ocasiones están solos mientras prestan sus servicios.



“Yo le digo a TransMilenio, Por favor tengan más vigilancia a los jóvenes que están trabajándoles, ellos están prácticamente solos, mi hijo murió porque no había policía en la estación, estaba prácticamente desamparado”, dijo la madre de Licht Hoyos.



La mujer aseguró, tras conocer la condena, que esa pena no es suficiente y exigió más años de cárcel para el asesino de su hijo.