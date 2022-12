Comandante del Ejército desestima amenaza de carro bomba del ELN en Bogotá

El comandante del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía, confirmó en entrevista con BLU Radio que el documento filtrado que habla de un supuesto intento de atentado terrorista con carro bomba en Bogotá por parte del ELN, sí es cierto, pero habla de información sin verificación.



“Este documento que se filtró es real, es un documento tipo radiograma, por lo tanto, no podemos mentirle al país diciendo que no salió de nosotros, sí salió de nosotros”, manifestó el general.



“He investigado esta situación y esto no es cierto, son indicios, pero esos indicios no surten el proceso de inteligencia de cruzar información, verificar con diferentes fuentes, etcétera, pero quiero darle la tranquilidad a toda Colombia de que esto no es así”, añadió. ( Lea también: ELN estaría planeando atentando en Bogotá )



En ese sentido, dijo que, aunque están en alerta constantemente, hasta el momento no hay una amenaza creíble.



Entre tanto, el comandante del Ejército anunció acciones disciplinarias contra el personal que vulneró los protocolos alrededor de la alerta terrorista.



“Todas las personas que estuvieron manejando esta situación están en este momento en entrevistas y en poligrafía y con toda seguridad vamos a conocer quién filtró este documento y por qué lo hizo”, advirtió.