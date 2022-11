Comerciantes de Corabastos denuncian que pico y puesto impide trabajo de empleados

A partir de este lunes 8 de junio, Corabastos operará con nuevas medidas en el ingreso de clientes y trabajadores. Una de ellas es el Pico y Puesto, que se implementará en la totalidad de las bodegas de la central con el fin de reducir a un 50% el número de personas en la operación comercial.

No obstante, los comerciantes de Corabastos denunciaron, en entrevista con BLU Radio, que las nuevas medidas se cruzan entre sí e impiden de manera tajante que los empleados puedan trabajar.

Las nuevas medidas

Los días pares abrirán los locales pares, pero trabajarán personas que su cédula termine en dígito impar; los días impares abrirán los locales impares, pero trabajarán personas que su cédula termine en dígito par.

Además, anunciaron que se realizará un testeo aleatorio de más de 100 pruebas diarias a los comerciantes, transportadores y trabajadores de la central.

Meraldo Carrión, comerciante en la central Corabastos de Bogotá, denunció que las medidas afectan directamente a empleados, quienes no podrán trabajar en las bodegas.

“La medida la tomamos bien, es una idea con la que vamos a quitar las cargas de Corabastos, pero queremos que nos busquen otra solución. Hay gente que se va encontrar con el pico y cédula y el pico y puesto”, explicó.

“Pensamos reunirnos con algunas personas para poder tomar las medidas, no nos conviene, hay gente que no puede entrar. Hay muchas personas que no van a poder entrar. Quisieramos que el ministro de Agricultura miraran esos puntos”, añadió.

Otras medidas

Sobre el ingreso peatonal, todas las personas deben acogerse a la medida y presentar el documento de identidad en las puertas habilitadas como la 1, 2, 3, 4 y 5.

La central continúa con las jornadas de lavado, limpieza y desinfección los fines de semana y un día aleatorio a la semana.

El horario de limpieza cambia: se cierra los días sábado a las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. y el domingo a las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

De igual manera, la comercialización de los productos se hará únicamente al por mayor. Por esta razón, todos los compradores deberán acogerse al Pico y Cédula y presentar cámara de comercio para certificar la actividad comercial.

Horario de abastecimiento y desabastecimiento de alimentos perecederos

Abastecimiento: 12:30 p.m. hasta la 11:00 a.m.

Desabastecimiento: 1:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Para ingreso vehicular se permitirá la entrada del conductor y un acompañante, quiénes serán sometidos a desinfección de manos, de vehículo y toma de temperatura.

A su vez, se prohíbe el ingreso de personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y otras que afecten el sistema inmunológico.

Escuche aquñi la entrevista completa en Noticias de la Mañana:

