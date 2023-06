Estos son los delincuentes que protagonizaron violento atraco en Bogotá; con este volante los buscan

La Policía Metropolitana de Bogotá está llevando a cabo una intensa búsqueda para capturar a los responsables de un violento atraco que tuvo lugar en la carrera séptima, entre las calles 100 y 94. Con el objetivo de obtener la colaboración ciudadana, las autoridades publicaro un volante que describe a los delincuentes, dos hombres que se transportaban en una motocicleta.

En la imagen se ven los rostros de los dos ladrones. El primero, un hombre de camiseta blanca, de entre 30 y 35 años, quien amenazó con un arma a los conductores que se desplazaban por la zona y que bajó al conductor del taxi. El segundo, un delincuente de chaqueta negra, de entre 25 y 30 años, quien es el conductor de la motocicleta, que dejaron abandonada en la carrera Séptima.

Por ellos, ofrecen 10 millones de pesos de recompensa.

El violento atraco en Bogotá

Durante la tarde del jueves, 29 de junio, se produjo un violento atraco en plena vía del norte de Bogotá, específicamente en la carrera Séptima con calle 100. En este incidente, dos hombres armados intimidaron a conductores y los despojaron de sus vehículos.

Publicidad

El atraco comenzó en la carrera séptima con calle 94, cuando los dos delincuentes abordaron a un ciudadano que se encontraba en su automóvil particular. Sin embargo, la víctima se resistió al asalto, lo que provocó que los delincuentes sacaran armas de fuego y le dispararan en repetidas ocasiones. Posteriormente, huyeron en su motocicleta por la carrera Séptima.

La historia continúa, ya que los hombres que dispararon al ciudadano continuaron su huida en la misma motocicleta, pero metros más adelante aparentemente tuvieron un inconveniente con el vehículo, ya que este no volvió a encender. En ese momento, intentaron robar la motocicleta de un repartidor de Rappi, a quien también amenazaron con las armas. Sin embargo, para su mala suerte, la moto no arrancó.

No contentos con esto, los sospechosos agredieron al motociclista hasta que este no tuvo más opción que escapar de la escena. Al verse acorralados, intentaron robar dos camionetas de alta gama que pasaban por el lugar en ese momento, pero no lograron abrir las puertas. Finalmente, se vieron obligados a bajar a un conductor de un taxi y huir en dicho vehículo.

Publicidad

Esfuerzos de la Policía para capturar a los delincuentes

El coronel Edwin Castiblanco, comandante Operativo de Seguridad Nº 1 de la Policía Metropolitana de Bogotá, ha informado que se cuenta con varios videos de cámaras de seguridad que podrían ayudar a dar con el paradero de los delincuentes. Estas pruebas están siendo analizadas minuciosamente con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Policía hace un llamado a la colaboración ciudadana para resolver este caso. Si alguien tiene información relevante que pueda ayudar en la identificación de los delincuentes, se solicita que se comunique de inmediato con las autoridades competentes. La colaboración de la comunidad es fundamental para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá.