Concejo de Bogotá le dijo no al presupuesto del 2020 que presentó Enrique Peñalosa

En un hecho sin antecedentes recientes, el Concejo de Bogotá, negó el proyecto de presupuesto de Bogotá que presentó la administración de Enrique Peñalosa, por 21 billones de pesos para el año 2020.

La situación se dio porque los tres concejales que presentaron la ponencia resultaron ser de los partidos de oposición; Hollman Morris de los Progresista, Jorge Durán Silva del partido Liberal y Álvaro Argote del Polo.

Durante la Comisión de Hacienda los ponentes expusieron razones de “inconveniencia para la ciudad” y propusieron negar el presupuesto porque consideraban que se está confundiendo a la ciudadanía en las inversiones.

“Por considerar que la motivación, del presupuesto que usted hace en este documento, es totalmente falsa, que no obedece a la verdad, que no respeta al Concejo de la ciudad, que no respeta a los organismos de control, que con sus informes desmienten muchas de las aseveraciones que usted hace de la Secretaría de Hacienda y el alcalde Enrique Peñalosa. Mi ponencia es negativa al proyecto de presupuesto para el año 2020”, expresó Hollman Morris.

De esta manera, el alcalde Enrique Peñalosa tendrá que expedir el presupuesto para el próximo año por decreto, tal como lo presentó al Concejo de la ciudad, porque así lo autoriza la ley.

