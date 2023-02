Contraloría iniciará recorrido en obras de valorización que llevan retrasos hasta de 17 meses

La Contraloría de Bogotá iniciará una seria de visitas a las obras que se están en procesos de construcción con recursos de valorización y que para el órgano de control tienen un atraso de hasta de 17 meses, esto debido a que algunas de ellas ya debían ser entregadas en Julio del 2021 y por el momento no avanzan.

Son 15 obras que se vienen desarrollando en el occidente de la ciudad y el norte de Bogotá correspondiente a aceras, ciclorrutas, puentes peatonales, avenidas, entre otras, en tres zonas de la capital del país.

Son obras que iniciaron en la administración de Enrique Peñaloza y que fueron pagadas por los ciudadanos. Además, se invirtió recursos cercanos a los 58.000 millones de pesos.

“Pero hay obras que están en el 0.55 o 0.69 que no alcanzan el 1 % como la avenida contador, como la avenida Jorge Uribe Botero, de esas 15 obras están atrasadas más de 12 obras”, señaló la concejal Lucia Bastidas.

Incluso, se conoce que siete de ellas están suspendidas desde mayo del 2022, lo cual ha demorado la finalización de las obras.

“El director del IDU no ha podido ponerse al día con los contratistas que están ejecutando las obras. Nos están incumpliendo. No se están haciendo las cosas jurídicamente como deben hacerse y tampoco vemos que se esté tratando de buscar algunos obreros para que esas obras se terminen, porque dice el director que no hay gente con quien trabajar”, explicó la concejal Diana Diago.

Desde el IDU han señalado que las demoras obedecen principalmente a la pandemia que presento problemas económicos a los contratistas y otra de las causas es que no hay personal suficiente para que ayude a la ejecución del contrato.

