Corte Constitucional deja en firme licitación de aseo en Bogotá

Un fallo de la Corte Constitucional negó la solicitud que pretendía frenar la licitación que adelanta la UAEPS para la contratación del nuevo esquema de basuras en la ciudad.

La Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, en su calidad de miembro de la Unidad Nacional Independiente de Recicladores, y apoyada por el senador Jorge Enrique Robledo, buscaba, mediante la acción judicial, que se declarara el incumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional.

El alto tribunal señala que ratifica que el Distrito está dando cumplimiento a las órdenes impartidas.

“Cabe destacar que el anexo 2 tiene dos adendas publicadas el 24 de noviembre y el 11 de diciembre de este año, las cuales fueron expedidas con ocasión de las observaciones presentadas por los órganos de control y las asociaciones de recicladores de la ciudad, y en las que, en gran medida, se recoge y se superan los reproches alegados en la solicitud presentada por EMRS”, señala el fallo.

El fallo también controvierte las advertencias hechas por la Personería de Bogotá, que la semana pasada solicitó la suspensión del proceso licitatorio al considerar que “es excluyente con la población recicladora” y no se ajustaba a lo ordenado por la Corte Constitucional.

“Sobre el particular, esta Sala considera que no resultan procedentes las solicitudes de EMRS, puesto que los fundamentos presentados para sustentar desconocen que, la UAESP en el trámite de licitación pública No. 02 de 2017, ha adoptado una serie de medidas para garantizar la progresiva protección de los derechos de los recicladores de oficio de Bogotá”, agrega.

Este lunes, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, recibió las propuestas de 18 consorcios que serán evaluadas y se estima que el próximo 29 de diciembre sea adjudicado el nuevo contrato para el manejo de basuras en la capital del país.