De no aprobarse capítulo, búsqueda de operadores para Electricaribe tardará: SuperServicios

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, habló en Mañanas BLU sobre la situación de Electricaribe y lo que pasaría si no se aprueban los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que darían una solución a la situación de la compañía.



“Lo que puede pasar, de no aprobarse el capítulo, es que este proceso se alargue más, tocará interrumpir la búsqueda de los operadores mientras logramos asumir el activo pensional”, aseguró Avendaño.



Por otro lado, la funcionaria aseguró que en la región Caribe no se produciría un apagón pese a la posibilidad de que no sean aprobados los artículos sobre Electricaribe propuestos en el PND.



“Yo no diría que hay riesgo de apagón. Mientras dure la intervención, la cual va a durar lo que tenga que durar. Seguimos comprometidos”, puntualizó.



Hay que recordar que, como parte de plan de salvamento de Electricaribe, se encuentra una sobretasa en la factura de energía para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esto, con el fin que el Gobierno recaude 300.000 millones en dos años para resolver los problemas de la empresa de energía.



Natasha Avendaño también dijo que de aprobarse la sobretasa sería temporal y estaría aplicando hasta el 2022.



Finalmente, sobre el papel de la bancada Caribe en el Congreso de la Républica, Avendaño dijo que todos se han unido pese a sus diferencias políticas.



“Toda la bancada Caribe se ha unido y también hemos sentido una solidaridad de otras regiones del país. Esto no es un problema de la costa, es nacional ya que la costa tiene el mayor potencial de crecimiento nacional a través de su mejoramiento de infraestructura y temas poblacionales y todo eso tiene un impacto en el servicio de energía”, concluyó.



