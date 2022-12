Demandan proyecto de valorización propuesto por Alcaldía de Enrique Peñalosa

Se trata de una demanda que interpusieron colectividades en la que se pone en la mesa una serie de argumentos jurídicos en contra del acuerdo de valorización que aprobó el Concejo de Bogotá hace unas semanas, en que ciudadanos de estratos 4, 5 y 6 deberán pagar para la ejecución de obras, y que se pagará desde el año 2019.

En la demanda se indica que no hubo una suficiente planeación, se desconoció la valorización de los predios aledaños a las obras y faltó socialización de documentos técnicos evidenciando lo que sería falta de transparencia.

“El cobro por valorización que fue sancionado, es a todas luces inconstitucional. Tiene varias faltas de procedimiento, y desde su esencia, no cumple con los requisitos de un cobro por valorización. Muchas de las obras planteadas por el alcalde Peñalosa, no valorizan los predios aledaños, lo que implica que no se genera la capacidad de pago por parte de los vecinos para contribuir a este cobro que pretende la Alcaldía. No se han terminado obras”, indicó Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del interior.

Quienes hacen parte del grupo demandante hicieron la solicitud de medida cautelar, previa a la resolución sobre la admisión de la demanda indicando que se generaría un perjuicio patrimonial.

Dicen que se ponen en evidencia ejemplos donde se indica que, en caso de la presentación de los componentes de licitación de TransMilenio por la Carrera Séptima en que se incluyen varias obras, se aprobaron $15.000 millones en el acuerdo de valorización para conexiones peatonales, pero indican que hubo planeación indebida.

“Hoy, el distrito cuenta con un sistema de recaudo a través de la Secretaría de Hacienda, y se está generando un gasto casi de 80.000 millones de pesos para administrar el recaudo nuevo. Esto, al igual que otros elementos, hacen que el acuerdo sea ilegal e inconstitucional y no cumple con algunos procedimientos establecidos para tal fin. Por eso algunos ciudadanos afectados, vienen trabajando con abogados voluntarios para presentar esta demanda. Nos parece que esto complementa lo que ya impulsó la concejala Ángela Garzón, y aquí lo que hay es un grupo de ciudadanos afectados por una arbitrariedad de la Alcaldía”, añadió Gómez cuestionando las inconclusas obras anteriores.