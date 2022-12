Denuncian caso de ‘paseo de la muerte’ en Bogotá

La familia de una mujer de 28 años denunció en BLU Radio un supuesto caso de negligencia médica en Bogotá.



Según los familiares, Diana Valencia se intoxicó en su casa, fue trasladada a un Centro médico en la carrera 68 con calle 14. Allí los médicos le manifestaron que por tener la EPS Cafesalud no la atenderían.



De allí la llevaron al centro de la ciudad, a otro centro médico, pero la mujer falleció en el camino.



“Le dio una alergia, comió algo. Le aplicamos una Dipirona en la droguería y a la medianoche no se podía parar. La llevamos allá, no la recibieron y venimos aquí y tampoco la recibieron”, dijo el hermano de la víctima.



Los familiares dicen que de haber sido atendida en la carrera 68, la historia sería diferente.



Publicidad