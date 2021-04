Denuncian que en base de datos de ‘Bogotá Solidaria’ hay personas nacidas en 2029

Esta semana en el Concejo de Bogotá se realizará un debate de control político a la Alcaldía para que responda por supuestas inconsistencias en el programa ‘Bogotá Solidaria ’ o de Renta básica que creo una nueva base de datos que tenía por objetivo poder identificar con más certeza a los hogares más afectados durante la pandemia del COVID–19 en la ciudad. La sesión fue convocada por el cabildante Emel Rojas.

"Solicité a la Secretaría de Planeación la base de datos maestra para hacer una idea sobre la composición en términos de localidades, sexo y edad de los beneficiarios, por eso recibí la base con 5 datos específicos código identificador, estrato, sexo, localidad y fecha de nacimiento. De esta forma, podíamos acceder a la información conservando el respeto por el habeas data y la privacidad de cada beneficiario", aclaró Rojas.

Según el concejal, dentro de las inconsistencias se cuentan posibles errores en la fecha de nacimiento. Por ejemplo, se encontraron 266 beneficiarios nacidos supuestamente en 2029, es decir que aún no existen.

“Separamos todos los beneficiarios por año de nacimiento y seleccionamos los que nacieron supuestamente desde el año 2029 hasta el año 2004 ¿Por qué 2004? Porque se supone que las personas que reposan en esa base de datos tienen cédula y son mayores de edad, por lo tanto, todos aquellos nacidos después de 2004 no podrían ser beneficiarios tampoco”, agregó el concejal citante.

A los supuestos beneficiarios que aún no nacen se suman beneficiarios recién nacidos, beneficiarios que aún son niños y adolescentes. Por ejemplo, 266 personas tienen fecha de nacimiento del 2029, 239 personas en el 2028, mientras que 179 personas en el 2027. Entre tanto 149 personas nacieron en 2026 y 105 en el 2025 son algunos de los datos que se darán a conocer.

Registros con inconsistencias en base de datos de Bogotá Solidaria Fuente: concejal Emel Rojas

“Procedí en dos ocasiones a pedirle a la Secretaría de Planeación que para esos 193.920 registros me certificaran o la identidad bien con algún número de cédula, o cualquier otro medio que me permitiera como concejal saber efectivamente que esos registros representan personas reales y además que me dijeran si esos registros han recibido algún tipo de desembolso o ayuda por parte del Distrito”, dijo Rojas.

“La respuesta de la Secretaría de Planeación en 2 ocasiones fue negativa, me dijeron que por el habeas data no era posible suministrar la información de identidad lo cual entiendo, pero también se negaron a certificarme si estos 193.920 registros han recibido alguna ayuda, lo cual de ninguna forma lleva necesariamente a que se viole la identidad”, añadió.

El concejal manifestó su preocupación, porque la base de datos compuesta por 1.048.576 beneficiarios en la actualidad cuenta con 193.920 registros con aparentes inconsistencias, es decir, el 18.5% del total.

"Esto lo denunciaremos en el debate que estaba programado para este jueves 22 de abril, pero que por temas de agenda quedó para el 28 de abril. Así mismo estamos revisando la posibilidad de interponer una tutela para que la Administración conteste nuestra petición", concluyó el concejal.