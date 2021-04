Llegó tercera ola de trapos rojos en Bogotá: en Suba piden ayudas para cuarentena del fin de semana

Con la llegada del tercer pico de contagios de COVID-19 y las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá para evitar más contagios en la ciudad, apareció también una tercera ola de trapos rojos en la localidad de Suba.

Habitantes de este sector piden ayudas ante la cuarentena de más de 72 horas que se aplicará desde este fin de semana.

“Nosotros somos recicladores, es decir, vivimos del día a día. Supuestamente nosotros somos población vulnerable, pero no es así porque yo veo que a mí nunca me ha llegado el tal ingreso solidario”, dijo Fernando, habitante del barrio Santa Rita.

“Tengo dos hijos y pues lo más seguro es que me toque salir así haya cuarentena, porque si no salimos no comemos. Así de fácil”, añadió.

Por su parte, María Martínez añadió que no los han censado ni han llegado a su barrio a preguntarles si requieren o no algún tipo de ayuda.

“Ahorita nos encierran el viernes y necesitamos la ayuda, en mi caso por ejemplo acá viven varias familias, somos también recicladores, le pedimos a la señora alcaldesa se ponga la mano en el corazón”, dijo.

Publicidad

Jairo Díaz, es de hecho el dueño de la vivienda en donde vive María. “Los inquilinos no han podido pagar y necesita una ayuda nos van a volver a encerrar y nadie ha dicho nada, me toca quedarme encerrado y sin ayuda se complican las cosas”.

Foto: BLU Radio

Gloria días puntualizó diciendo, “aquí en esta zona hay muchas madres cabezas de familia”

“En mi caso yo vivo con mi hijo y no sé cómo voy hacer el fin de semana. Decidió sacar el trapo rojo para pedir ayudas aquí a ninguno no nos han ayudado, nunca han venido”, sostuvo la mujer.

Las medidas anunciadas por el Distrito para este fin de semana son:

Implementar la medida de Pico y cédula para compras, servicios bancarios y notariales, desde el 6 de abril a las 00:00 horas, hasta el lunes 19 de abril de 2021 a las 11:59 de la noche.

Publicidad

En los días impares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.

En los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar.

Solo se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para la adquisición de bienes y servicios.

Decretar la restricción total de la movilidad desde el sábado 10 de abril a las 00:00 horas, hasta el día martes 13 de abril de 2021 a las 4:00 de la mañana.

Durante estos dos fines de semana de restricción total de movilidad habrá Ley Seca en toda la ciudad.

Durante los fines de semana de restricción total de movilidad no se podrá entrar ni salir de la ciudad, salvo por causas demostrables de fuerza mayor.

Publicidad

Vea este informe completo en video: