Distrito recortará presupuesto para cubrir déficit de 600 mil millones de STIP

Luego de que en el concejo de Bogotá se votara negativamente para aprobar el alza en la tarifa de parqueo en Bogotá, el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, aseguró que a su administración no le queda más que optar por un recorte a la cartera de Seguridad de la ciudad.

Aunque aún no se concreta el porcentaje que se recortará, Peñalosa explicó que recibió un sistema del SITP completamente colapsado y agregó "por supuesto no podemos dejar que el sistema de este SITP se quiebre. Nosotros con estos operadores, o con otros, necesitamos un SITP funcional. Obviamente hay que hacer recortes, ¿por qué digo Seguridad?, porque otros sectores no admiten ningún recorte."

Publicidad

Vea aquí: Cambian trayectos de siete rutas del SITP en Bogotá

Según el Alcalde Mayor, el Distrito no puede recortar "por ejemplo lo que es pago de maestros, pero en cambio lo de seguridad, es de los recursos que tienen la flexibilidad que permitirían hacer el recorte". Este recorte se hará para cubrir el déficit presupuestal que actualmente sufre el SITP que supera los 600 mil millones de pesos.

Por su parte, los 7 actuales operadores del SITP están viviendo una verdadera crisis pues se declararon en quiebra y aún es incierto si finalmente el Distrito saldará su deuda o si usará el dinero para invertirlo en nuevos operadores.