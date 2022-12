Doña Juana y Línea 123, temas de conversación entre Petro y Peñalosa

Al término de la reunión de empalme entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el mandatario electo de la capital, Enrique Peñalosa, este último se refirió a los temas abordados durante el encuentro.



Peñalosa señaló que Petro le manifestó su preocupación por algunos temas de los cuales considera hay que prestarles bastante atención durante los próximos cuatro años. (Lea aquí: Petro invita a hacer día sin carro el 10 de diciembre de manera voluntaria )



“Me mencionó una serie de temas sobre los que consideraba debía préstales especial atención, cosa que haremos, esto es parte del proceso de empalme que se ha venido llevando a cabo y es una fase preparatoria para nuestro gobierno”, dijo Peñalosa.



"Hablamos del relleno sanitario de Doña Juana, la línea 123, en fin una serie de temas que son importantes y hay que ponerles atención", agregó el nuevo mandatario.



Sobre el tema metro Peñalosa señaló que no se habló debido a que las posturas de ambos alcaldes ya estaban clara y habían sido debatidas durante la campaña.



"El metro no porque ya está claro nuestra posiciones distintas, es un tema que se discutió ampliamente en la campaña y no solamente no hemos cambiado nuestra posición, diría que tenemos un mandato de buscar utilizar estos recursos para el transporte masivo de Bogotá, para el metro que aporta el presidente Santos de manera que se logre el mejor impacto en la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos", dijo el alcalde electo.



El alcalde electo salió en bicicleta del Palacio de Liévano a donde asistió acompañado por el exsuperintendente de comercio y jefe de gobierno de empalme, Emilio José Archila y el senador Carlos Fernando Galán; Petro estuvo acompañado por Martha Lucía Zamora, secretaria de Gobierno de la capital.