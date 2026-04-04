Viuda de piloto de Yeison Jiménez comparte mensaje tras nacimiento de su hija

Tres meses después del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, se conoce una noticia relacionada con una de las familias afectadas. El piloto de la aeronave Fernando Torres, de 38 años, murió en el siniestro junto a otras personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez.

La viuda del piloto dio a conocer el nacimiento de su hija. La bebé, que se convierte en su segunda hija, llegó el 29 de marzo, según publicaciones compartidas en redes sociales, donde también se incluyó un mensaje dirigido al padre.

Lili Betancourt, esposa del piloto Fernando Torres Foto: @lilibetancourtm

El mensaje de la madre tras el nacimiento

Lili Betancourt, la madre de la menor compartió un mensaje en el que recordó al piloto y expresó sentimientos relacionados con la llegada de la bebé. En el contenido, hizo referencia a la espera del nacimiento y a la ausencia del padre, quien murió antes de conocer a su hija.

Sé que llevas mucho tiempo soñando conmigo. Que muchas veces, en silencio, pediste a Dios por mi llegada. Y aunque mamá tenía miedos, dudas y preguntas, su amor por ti y por mí es más grande que cualquier temor… Así que aquí estoy, creciendo poquito a poco en su vientre, esperando el momento perfecto para llegar a tus brazos. No fue fácil tomar la decisión. Mamá es valiente, aunque no siempre lo cree. Pero al mirarte a los ojos, supo que todo estaría bien. Porque no hay mejor lugar para mí que el hogar que ustedes dos han construido con tanto amor. Gracias por no rendirte, por seguir soñando, por creer. Gracias por amarme incluso antes de saber que existía. Muy pronto estaré ahí, para hacer de ustedes una familia aún más grande, más fuerte, más feliz. Te amo con todo mi corazoncito que ya late dentro de mamá. Nos vemos pronto, papá… Con amor, Bebé Se lee en la publicación

Lili Betancourt da a luz a hija del piloto fallecido en el accidente de Paipa Foto: @lilibetancourtm

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió el piloto?

El hecho ocurrió cuando una aeronave se accidentó minutos después de despegar desde el aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa. El vuelo tenía como destino Antioquia.

Según reportes iniciales, el avión perdió altura poco después del despegue y se estrelló, lo que provocó la muerte de todos los ocupantes. Entre las víctimas estaban el piloto, miembros del equipo de trabajo y el artista Yeison Jiménez, reconocido en la música popular colombiana.

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Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del accidente, proceso que sigue en desarrollo. Por su parte, el nacimiento de la hija del piloto generó comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron mensajes relacionados con la familia y el contexto del accidente.