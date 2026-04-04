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Blu Radio  / Sociedad  / Viuda de piloto de Yeison Jiménez comparte mensaje tras nacimiento de su hija

Viuda de piloto de Yeison Jiménez comparte mensaje tras nacimiento de su hija

El nacimiento de la hija del piloto ocurre meses después del accidente aéreo en Boyacá. La publicación en redes de su madre Lili Betancourt incluye un conmovedor mensaje.

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