Dramático testimonio de mujer embarazada víctima de robo en Sitp

Jennifer Castiblanco, usuaria del Sitp y embarazada de 8 meses, denunció en los micrófonos de Vive Bogotá el robo a un bus del Sistema Integrado de Transporte en la Avenida Boyacá, sector de Castilla.



La joven narró que cinco hombres se subieron a un bus del Sitp, con pistolas y cuchillos, e intimidaron a los siete pasajeros del vehículo para quitarles todas sus pertenencias.



“Pensé que no me iban a hacer nada, pero uno de los ladrones le dijo a otro que me quitara mis cosas y se fue a apuntarme con un arma y me dijo que le entregara mi celular y todas mis cosas, a las personas les quitaron teléfonos, y plata, a mí se me llevaron todo”, dijo.



Agregó que pidió que no se llevaran sus documentos personales, pero uno de los hombres la amenazó con un puñal para terminar de llevarse todas sus pertenencias.



Los hombres se bajaron del bus y se subieron a un taxi que los estaba esperando para huir del sector.



