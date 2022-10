Ejemplo comienza por casa: Miguel Uribe sobre Día sin Carro para funcionarios

“Es una forma de invitar proactivamente invitar a los ciudadanos a que racionalicen el uso del carro particular”, explicó.



Además, dijo que la decisión de cerrar todos los parqueaderos de las entidades del Distrito una vez al mes se orienta a “obligar” a los funcionarios al no uso del vehículo.



Con esto, el Distrito busca desestimular el uso del carro particular en Bogotá para atacar uno de los problemas de fondo de la movilidad, y es que no hay vías que soporten el tráfico vehicular.