El CAI ubicado en Bosa que fue inaugurado y no funciona

Se trata del CAI Bosa Porvenir, ubicado en la calle 55 sur con carrera 100. A pesar de haber sido recibida la construcción por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia el pasado 2 de mayo de 2017, y posteriormente puesto a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá para su operación, hoy no se encuentra en servicio.

La percepción de inseguridad en el sector ha incrementado, hasta el punto en que, solo por mencionar uno de los casos, en no más de 300 metros del CAI donde se encuentra un centro comercial, el pasado 28 de febrero un banco fue atracado por hombres que llegaron en un vehículo y habrían hurtado al menos 200 millones de pesos.

vecino y veedor de Bosa,

la preocupación es de toda la comunidad.



“Se va a cumplir un año de la entrega oficial por parte del consorcio que construyó este CAI, y no se ha implementado de acuerdo con la socialización que se hizo con la comunidad, que era tener 12 patrullas móviles, dos vehículos y un oficial de servicio. Lamentablemente los hechos delincuenciales se han incrementado ostensiblemente en la comunidad: atracos a banco, homicidios, hechos delictivos que antes no sucedían, y ahora, pasan por cuenta de la no implementación del servicio de este Centro de Atención Inmediata”, dijo.

Pero más allá de las denuncias, en documentos conocidos por Blu Radio, la Policía Metropolitana asegura que el CAI del barrio Porvenir “se encuentra activo con servicio de la Policía las 24 horas del día, en aras de prevenir hechos delictivos”.

De igual manera, señala que “se realiza la atención de los diferentes casos de Policía en la zona”. Este documento fue firmado por el mismo comandante de la MEBOG, Hoover Alfredo Penilla. Sin embargo, la situación que se vive hoy es diferente: hay unos tres uniformados que están dentro del espacio, pero no prestando el servicio.

BLU Radio pudo establecer que la permanencia de ellos es solo para la custodia de las instalaciones, en el entendido que se estaba convirtiendo en un tablero para grafiteros, y un espacio para consumir drogas, pero todas las operaciones de la jurisdicción que se supone es responsabilidad del CAI Porvenir, son adelantadas por el que está ubicado en el barrio Brasilia.