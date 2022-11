"El Coliseo Live es un riesgo latente": Claudia López por problemas en concierto de Harry Styles

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, para que tome medidas sobre el Coliseo Live no solo por los trancones, sino por la emergencia que involucró varios desmayos. De acuerdo con la mandataria, el escenario de eventos es un riesgo latente

"Si no se toman medidas desde Cundinamarca y Cota, el Coliseo Live es un riesgo latente. Lo digo con el mayor respeto por esos empresarios, pero usted no puede hacer un coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía y así lo hicieron. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Desafortunadamente, no está em manos de Bogotá, el erscenario está en Cota, pero el gobernador de Cundinamarca sabe que es un riesgo latente", sostuvo Claudia López.

La declaración de Claudia López se da horas después de que en el concierto de Harry Styles el propio artista tuviese que suspender el concierto para poner orden debido al peligro de una estampida.

"Prendan las luces un momento. Si pueden abrir un espacio allí, por favor", dijo el artista, quien le preguntó en varias oportunidades a los asistentes si se encontraban bien.

"Estoy emocionado de estar aquí, pero lo más importante es que todo estemos a salvo. Hay mucha personas aquí, hace calor, lo que haremos es que todos los que estén abajo, muy despacio, comenzando desde atrás, vamos a dar dos pasos para atrás, si por alguna razón esto no es seguro, no podemos continuar el show" , dijo el artista, cuya petición fue acatada y se logró proseguir la presentación con tranquilidad.

Harry Styles detiene su show en Bogotá pidiendo seguridad y calma a todos los asistentes!



De acuerdo con un balance preliminar, de ocho a diez personas sufrieron desmayos durante la presentación de Harry Styles en el Coliseo Live.

A los problemas al interior del escenario este domingo, se sumó la ya habitual problemática de los trancones a la salida del Coliseo Live. Conductores y pasajeros reportaron demoras de más de dos horas en el corredor al momento del ingreso al concierto y superiores a las tres horas al finalizar la presentación de Harry Styles.