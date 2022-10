El drama que viven padres de familia para lograr un cupo en colegios de Soacha

Algunos de ellos dicen que llevan más de 3 días haciendo fila para obtener ingresar, al menos, a los centros educativos. (Lea también: Matrícula de colegios privados no podrá incrementar más de 6,26 %: MinEducación ).



“Es pésimo, buscando un cupo para matrícula desde las 4 de la mañana. Me parece injusto que pase eso”, dijo a BLU Radio Daniel, uno de los afectados que buscan un cupo en el colegio León XIII.



Además, denuncian que algunos consultaron en septiembre del año pasado la plataforma de la Secretaría de Educación del municipio donde tenían que sacar un PIN, pero que en noviembre le dijeron que este ya no era válido.