"El Pacto Histórico no apoyaría candidatura de Vargas Lleras a Alcaldía de Bogotá": Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barerras, aseguró que para él el líder del partido Cambio Radicial, Germán Vargas Lleras, sería un candidato ideal para la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales del 2023.

Este comentario desató la polémica, en especial, por sus colegas del Pacto Histórico que criticaron su visión para el futuro de la capital del país. En diálogo con Blu Radio, Roy Barrera, dijo que esto era "obvio" que iba a pasar con sus declaraciones: "Que no me fusilen mis compañeros", fue lo que mencionó en su momento.

"Se alborotó el avispero porque ayer hice referencia a la columna de Vargas que se refirió a los infernales trancones que se viven en Bogotá, que tiene toda la razón; él hace un reencuentro de todas las obras que son necesarias en esta ciudad que están atrasadas (...) No es amigo mío ni yo de él, pero eso no me impide reconocer su eficacia como ejecutor, fue nuestro vicepresidente y en la práctica casi fue el ministro de Infraestructura", aseguró Barreras.

Según él, su mensaje es para sus colegas del Pacto Histórico que tienen que "despertarse". Bogotá, dice Barreras, es una ciudad petrista, pero no hay quién asuma el rol de candidato para la ciudad.

"No hay ninguna posibilidad de que el Pacto Histórico apoye su candidatura (...) Yo invito a mis compañeros a hacer lo mismo que hizo Petro al invitar a Lafaurie a los diálogos con el ELN. Hay que reconocer que en la otra orilla ideológica hay gente que también que juega", añadió.

Además, el presidente del Senado negó haber sido partidario de Vargas Lleras, pese a haber salido en algunos videos que se movieron hace algunos años en donde decía que él era la "cura contra el mal llamado Petro".

"Mi relación con Vargas comenzó cuando me expulsó de Cambio Radical (...) Pero eso no implica que no acepte sus cualidades", puntualizó.