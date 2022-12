El segundo ‘Bronx’ al que le apuntan bandas criminales y ‘Guacho’

El ‘Cartuchito’, o Calle de la Esperanza, ubicado cerca de las entradas 7, 8 y 9 de Corabastos, es el punto de concentración de una de las ollas más grandes de Bogotá. Las personas no hablan mucho, pero BLU Radio estuvo dentro de este sector, frío, tenso.

"El sector siempre se ha catalogado como zona roja con procesos de narcotráfico delincuencia y digamos que lo que siente uno es que unos tratan de dominar un territorio u otro. Ver solo lo de María Paz, sin Abastos y sin la Primera de Mayo es imposible", explican habitantes de María Paz.

Para ellos, el hecho que hayan dicho que, en María Paz, las disidencias de alias ‘Guacho’ están reclutando jóvenes para microtráfico solo hace llamar la atención de todos porque eso aquí siempre ha pasado.

"(…) Ahora por qué venimos a extrañarnos. Aquí hay de todo, no es solo Farc. Aquí hay paramilitares, hay elenos (ELN), hay delincuencia común. Aquí no hay ley, aquí no hay justicia. Hay policía que se deja comprar por un plátano, por una piña".

Hace un año, la administración distrital realizó una intervención en esta zona de Bogotá. El resultado: 19 personas capturadas por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, se incautaron más de 100 dosis de droga y se cerraron definitivamente cuatro establecimientos de comercio y otros 18, temporalmente.

"Se hallaron 390 menores de edad, de los cuales a 13 se le restablecieron derechos. Se censaron a 3.500 personas, fueron evacuados 75 carreteros e incautados dos camiones de motor usados para la venta de alimentos en descomposición".

Sin embargo, para sus habitantes hoy no ha pasado nada.

El barrio María Paz tiene dos acciones populares falladas: una a favor de la Junta de Acción Comunal, que pide la recuperación del espacio público y la reubicación de los recicladores, y, la otra, a favor de los coroteros y recicladores para la garantía de su derecho al trabajo.

