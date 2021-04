Empleados deberían empezar a salir desde las 5:00 de la tarde para evitar tumultos: Alcaldía Bogotá

Bogotá declaró este domingo la alerta roja general y adoptó nuevas medidas contra la tercera ola de la pandemia de COVID-19 cuyo impacto tiene a la ciudad con el 91 % de sus camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) ocupadas. El secretario de Gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, resolvió dudas sobre las restricciones en entrevista con Mañanas BLU.

"Les pedimos, les rogamos a los empresarios, no esperar hasta las 7:00 de la noche, sino que desde la 5:00 de la tarde (los trabajadores) puedan empezar a hacer un retorno seguro , para que los flujos de TransMilenio no vayan a tener aforos excesivamente altos", indicó el funcionario.

Gómez aseguró que las droguerías o farmacias no se incluyen dentro de los establecimientos que deberían cerrar a las 7:00 de la noche .

"Las droguerías y aquellos que tienen servicio 24 horas, por su relación con el servicio de salud y considerando que se trata de atender situaciones críticas, estarán funcionando. Son el único servicio que tiene esa habilitación, igual que los hospitales y puestos de salud", declaró el funcionario.

El secretario de Gobierno de Bogotá se refirió a las marchas programadas para este miércoles en rechazo a la reforma tributaria .

"Todos están haciendo un sacrificio enorme en esta pandemia. Realmente es inconcebible que no seamos capaces de entender que no es el cuidado individual sino el colectivo. Nadie dice que no protesten, pero no lo hagan a través de aglomeraciones", indicó Luis Ernesto Gómez.

