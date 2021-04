Preguntas y respuestas sobre las nuevas medidas en Bogotá del 26 de abril al 9 de mayo

La Alcaldía de Bogotá en su página web publicó un compendio de preguntas y respuestas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer desde este domingo, día en que decretó alerta roja hospitalaria por la preocupante situación de camas UCI en la Ciudad

Entre las medidas, está la ley seca todos los días, así como el toque de queda , desde las 8:00 de la noche y una nueva cuarentena general el próximo fin de semana.

Estas son las respuestas a las preguntas más comunes:

¿Se mantiene el toque de queda nocturno?

Sí. Todos los establecimientos de comercio esencial y no esencial deberán cerrar a las 7:00 de la noche para poder cumplir el toque de queda a partir de las 8:00. Aplica para supermercados, tiendas, restaurantes, entre otros. Por supuesto, no aplica para servicios de salud, seguridad y transporte que son 24 horas. El espíritu de esta medida es que no haya nadie circulando en las calles a partir de las ocho de la noche.

El toque de queda nocturno rige todos los días desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., es decir que en ese horario no podrá haber circulación general en las calles (salvo en los casos de extrema necesidad, de fuerza mayor o en las actividades exceptuadas). Las reglas para el toque de queda son, en general, las mismas que las de la cuarentena de fin de semana.

¿Hay nueva ley seca?

Sí. Se decreta ley seca todos los días desde el 26 de abril hasta el 9 de mayo. Solo se permite venta de bebidas embriagantes a domicilio.

¿Cuál es la nueva medida para los estudiantes?

Se suspende el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privados desde el lunes 26 de abril hasta el 9 de mayo.

¿Se mantendrá el esquema 4x3?

Sí, se mantienen tres días de la semana (viernes, sábado y domingo) con cuarentena total. Es decir, esta semana la cuarentena irá desde el viernes 30 de abril a las 00:00 horas hasta el próximo lunes 3 de mayo, a las 4:00 a.m.

Durante los otros cuatro días de la semana (lunes, martes, miércoles y jueves) se permite el trabajo presencial y la libre circulación hasta que comience la cuarentena nocturna (de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana), siempre manteniendo las medidas de autocuidado y bioseguridad.

¿El pico y cédula continúa?

Sí. La medida de pico y cédula se mantiene hasta nueva orden, tal como ha venido funcionando.

Si su cédula o documento de identidad termina en dígito par, los días pares no podrá ingresar a establecimientos comerciales, bancarios o servicios de atención en entidades públicas.

Si su cédula o documento de identidad termina en dígito impar, los días impares no podrá ingresar a establecimientos comerciales, bancarios o servicios de atención en entidades públicas.

¿Cómo funciona el pico y cédula?

El pico y placa sigue funcionando mientras no esté rigiendo una medida de superior jerarquía, como la cuarentena estricta o el toque de queda nocturno.

¿Qué pasa con las protestas y manifestaciones?

La alcaldesa fue enfática en que las marchas y plantones causan aglomeraciones, de manera que no están permitidas.

¿Quiénes están exceptuados para movilizarse durante la cuarentena?

Los servicios esenciales de salud (incluyendo vacunación), seguridad, transporte, producción y comercialización de alimentos (sólo una persona por familia para hacer mercado) y artículos de primera necesidad y los servicios financieros.

¿Cómo va a funcionar el trabajo presencial y el trabajo en casa?

Se hace un llamado al cumplimiento: mínimo 70% de los empleados en forma remota y el 30% presencial, tanto el sector público como el sector privado.

¿Cuál es la recomendación del Distrito frente a las reuniones?

No hacer reuniones en lugares cerrados. Esta es una de las medidas más importantes para detener la velocidad de contagio, y aplica para reuniones con amigos o con familiares diferentes de los que ya conviven en el hogar.

¿Se puede hacer ejercicio al aire libre?

La ciclovía dominical NO estará habilitada. Durante el periodo de restricción, los parques metropolitanos y parques temáticos estarán abiertos solamente el domingo. Está permitido el ejercicio al aire libre en la ciudad durante una hora, cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

¿Qué pasa si tengo un trasteo?

Los trasteos son eventos de fuerza mayor cuando se puede demostrar que son el resultado de la terminación de un contrato o un desalojo necesario.

¿Qué pasa si tengo un viaje programado?

Las personas que tienen programado un viaje aéreo podrán continuar con su viaje demostrando el tiquete o el documento de soporte, lo mismo para los que llegan al aeropuerto. Respecto al transporte terrestre, deben ser asuntos de fuerza mayor, extrema necesidad o por retorno al lugar de domicilio.

Los toques de queda nocturnos y las cuarentenas de fin de semana son para quedarse en casa. Por lo tanto, habrá controles en las fronteras con Cundinamarca para verificar que se trata de asuntos de extrema necesidad o autorizadas o de fuerza mayor.

¿Si tengo síntomas de COVID-19 , qué debo hacer?

Aislarse y reportar a la EPS. En caso de sospecha de contacto con algún contagiado o ante síntomas de la enfermedad, tenemos que estar listos para evitar contagiar a alguien más. Por eso la Secretaría Distrital de Salud nos invita a D.A.R. más de nosotros mismos para reducir el contagio.