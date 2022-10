En libertad joven que asesinó a una niña de tres años en Bucaramanga

Indignados están los familiares de la pequeña Gabriela Torres, quien perdió la vida el sábado pasado luego de que el joven de 16 años, identificado con el alias de ‘Johan’, disparara contra su tía y una de esas balas impactara contra la niña y su hermana Zarid Torres, quien se recupera de una compleja cirugía en el Hospital Universitario de Santander.



“Nosotros exigimos justicia, no hay palabras para lo que está pasando, nuestra niña murió y la otra está en la clínica, donde sobrevivió de milagro”, dijo María Nubia Díaz, abuela de las dos menores.



Según pudo establecer BLU Radio, no existían suficientes elementos probatorios para comprobar que ‘Johan’ fue la persona que disparó, pese a que los testimonios que recogió la Policía señalan al joven de 16 años como el atacante. El juzgado tampoco pudo legalizar la captura porque esta no fue en flagrancia.



Sin embargo, el joven y las dos personas que lo acompañaban quedarán vinculados al proceso por la muerte de la niña y el presunto intento de asesinato contra la tía de ‘Johan’.



Mientras avanza ese proceso, este martes serán las exequias de la niña de tres años en el cementerio Las Colinas.



