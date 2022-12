En promedio, 22 personas son atacadas al día por perros en las calles de Bogotá

Un estudio de la Defensoría del Pueblo de Bogotá en conjunto con las Alcaldías Locales y algunos hospitales en Bogotá reveló que, en promedio, al día 22 personas son atacadas por perros en las calles de la capital del país.



El defensor del Pueblo regional, William Suárez, lamentó que no hay sanciones frente a los 10.200 casos que de ataques de perros a personas. "En 15 meses vemos que solamente hay 198 sanciones", expuso (Lea también: Once niños fueron mordidos por perro pitbull en Itagüí ).



Agregó que hay 14 localidades de Bogotá que no están actuando para ejercer acciones a los dueños de los perros.



La mayoría de casos se presentan en el sur de la ciudad.