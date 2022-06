Encuentran 20 niños trabajando de manera irregular en Corabastos: algunos con sus padres

Estos 20 menores, de acuerdo con las autoridades, estaban trabajando de manera irregular en la central de abastos más grande de Bogotá , muchos de ellos ciudadanos venezolanos. Una vez identificados, fueron puestos bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, y Bienestar Familiar, para hacerles el respectivo restablecimiento de derechos.

“Le hacemos un llamado a comerciantes y padres de familia para que eviten darles trabajo a los menores de edad. Ellos cuando están ejerciendo estas prácticas se pierden de muchas situaciones que tienen que ver con su desarrollo cognitivo y psicológico”, indicó el mayor Diego Loza, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Publicidad

También fueron encontrados otros menores incluso en compañía de sus padres, adelantando trabajos como levantar o mover bultos pesados y descargando camiones. Uno de estos padres, contó que lleva a su hijo de 14 años a que le ayude porque así es como llevan el sustento a su hogar.

“El niño está conmigo porque ya terminó su jornada escolar, le fue muy bien en el colegio y ahora está en vacaciones. Él tiene 14 años y se siente inútil cuando ve que no puede hacer nada, entonces él quiere ayudar en algo y yo no lo puedo impedir”, dijo el padre de uno de los menores.

Destaca también este padre de familia que a su hijo no le paga, porque lo que él gana va para el sustento de la casa y gastos como su colegio. El menor, por su parte, contó que él va a ayudar a su padre porque quiere y no porque lo obliga.

“A veces cuido el carro. Cuando él me dice que le ayude pues yo le ayudo a cargar de vez en cuando y en el negocio a surtir. A mí me gusta venir acá, me gusta mucho”, afirmó.

Publicidad

Destacan las autoridades que seguirán haciendo estos operativos sorpresa en Corabastos y otras plazas de mercado de la ciudad, para así evitar que más niños sean obligados a trabajar.

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: