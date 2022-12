Espero dejar 50 ‘cámaras salvavidas’ funcionando: secretario de Movilidad de Bogotá

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, explicó en Mañanas BLU por qué solo una cámara salvavidas está en regla para funcionar.

Vea aquí: Al menos 58 cámaras salvavidas no cuentan con autorización: Personería de Bogotá

Publicidad

“Las cámaras salvavidas están en el proceso de instalación, hay unas ya operando, sin embargo, hay un paso final que es una aprobación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y un visto bueno del Ministerio de Transporte”, dijo.

Aseguró que la mayoría de cámaras ya están funcionales, pero falta recibir la aprobación y terminar el proceso de señalización.

“De acuerdo con la nueva ley sobre el tema de detección automática de infracciones es clave que lo ciudadanos sepan dónde están las cámaras, apenas recibimos la autorización estamos demarcando con señalización la ubicación de estas”, señaló.

De momento, de acuerdo a Bocarejo, no se están realizando comparendos pedagógicos, sino alertas. “Estamos diciéndoles a los ciudadanos: ‘aquí hay una cámara, lo pillaron cometiendo en una infracción’.

“Puede que hayamos tenido un problema de comunicación, teníamos claro que no iban a entrar todos ayer, sino que iban a empezar la operación de detección electrónica, pero no todos al mismo tiempo”, explicó.

El secretario de Movilidad manifestó que no quiere “que las cámaras se vuelvan un tema de generar infracciones o generar recursos, sino de generar buenos comportamientos”.

Bocarejo, finalmente, dijo que espera que a final de esta semana 24 cámaras funcionando y dejar 50 al final de su gestión este próximo 31 de diciembre.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad

Publicidad



Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades , hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.