¿Cómo dar gracias a Dios? Reflexión del pastor César Castellanos sobre "un corazón agradecido"

En su reciente reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a los creyentes a cultivar una actitud de gratitud profunda, basándose en el Salmo 103. Destaca cómo el salmista David desafiaba a su propia alma para mantener presentes todas las bendiciones recibidas, recordándonos que somos seres tripartitos compuestos por espíritu, alma y cuerpo.

Según Castellanos, es vital evitar la queja constante que mostró el pueblo de Israel en el desierto y, en cambio, declarar con convicción: "Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios". La reflexión también aborda la capacidad de Dios para restaurar las heridas más profundas, no solo físicas sino también emocionales.

Enfatiza que el perdón divino es total y que debemos imitarlo perdonando "de todo corazón" para poder avanzar. Al respecto, el pastor cita la promesa bíblica: "Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias". Este poder restaurador se ilustra con testimonios de superación tras traiciones matrimoniales y la propia experiencia del pastor, quien sobrevivió milagrosamente a un atentado de cinco disparos por la protección divina.

Finalmente, el pastor motiva a la audiencia a reconocer los favores inmerecidos de Dios, como la familia y la provisión diaria, que permiten que el ser humano se rejuvenezca "como el águila". La enseñanza concluye con un llamado a visualizar el sacrificio en la cruz para recibir los beneficios de la redención. En una oración final, Castellanos guía a los oyentes a declarar: "Acepto mi sanidad. Acepto mi liberación, acepto mi restauración, acepto mi prosperidad, porque tú me lo diste a través de la obra en la cruz del calvario".

