Estamos trabajando para que los buses del SITP sean eléctricos: Peñalosa

Los Concesionarios del SITP, junto a la administración distrital, vienen discutiendo la continuidad de la operación del sistema zonal que en la actualidad trata de superar una crisis que tienen a varios de los operadores sin recursos económicos para su funcionamiento.



El alcalde Enrique Peñalosa confirmó que sobre la mesa está en discusión la propuesta de que se empiecen a incorporar buses eléctricos al sistema zonal.



"Pero si hay muchos buses de los normales, de los pequeños, entonces para el SITP es más fácil pensar en tener una flota de buses eléctricos y en la próxima renovación de buses del SITP es muy posible y estamos trabajando para ver si incluimos o exigimos un componente eléctrico para estos buses del sistema zonal", dijo el alcalde mayor.



Buses del SITP provisional no alcanzan a salir en septiembre.



La segunda prórroga que el Distrito promovió, como fecha límite para el desmonte de las rutas del SITP Provisional, que sería septiembre próximo, no podrá ser cumplida por la administración distrital.



El Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que en la actualidad la empresa TransMilenio adelanta el proceso para iniciar la licitación de las tres zonas de Bogotá que no se han podido entregar al sistema SITP.



"En este momento TransMilenio está definiendo la licitación de las tres zonas que nunca se han podido adjudicar en el SITP. Ahí se va a generar un proceso de transición en donde van a ir saliendo estos buses del SITP Provisional, no van a poder salir en el mes de septiembre sino ya cuando se tenga las licitaciones otorgadas pues empieza un proceso de reemplazo de estos buses", explicó Bocarejo.