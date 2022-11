Familias desalojadas en Suba denuncian que no tienen dónde pasar la noche

Luego de los operativos que se llevaron a cabo este lunes en el barrio Bilbao en la localidad de Suba, en donde las autoridades desalojaron al menos 450 viviendas, cientos de personas manifestaron que no tiene a dónde ir dormir puesto que la mayoría de las casas que ocupaban fueron derribadas.

“Nosotros somos recicladores y no tenemos ningún apoyo por parte de la Alcaldía, lo que pedimos es que conciliar, pero que no nos saquen a las malas, porque no tenemos dónde vivir”, manifestó una recicladora que vivía en el lugar.