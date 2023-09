Feria de vivienda en Bogotá: este es el último día de plazo para inscripciones

Hasta el lunes 18 de septiembre, los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en la última feria de vivienda del año 2023, organizada por la Secretaría Distrital del Hábitat. Este evento promete ser una gran oportunidad para aquellos que buscan adquirir una vivienda de interés social en Bogotá.

La feria se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre en el prestigioso Palacio de los Deportes. En este evento, se ofrecerán más de 1.800 viviendas de interés social, con precios que van desde 121 hasta 210 millones de pesos. Además, se destacan los generosos subsidios disponibles, que oscilan entre 10 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos subsidios pueden aplicarse al pago de la cuota inicial, lo que facilita aún más el acceso a la vivienda propia.

Esta feria representa una oportunidad única para quienes desean cumplir el sueño de tener su propio hogar en Bogotá, una ciudad llena de oportunidades. La Secretaría Distrital del Hábitat invita a todos los interesados a participar antes de la fecha límite del 18 de septiembre y a visitar el Palacio de los Deportes del 5 al 8 de octubre.

Feria de vivienda en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la feria de vivienda en Bogotá?



- El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

- La sumatoria de los ingresos del hogar no deben superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($4’640.000.

- Ningún miembro del hogar es propietario de una vivienda en el territorio nacional.

- No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

- Tener un cierre financiero; es decir, debe acreditar que puede completar el precio total de la vivienda nueva sumando subsidios, recursos propios y crédito hipotecario (Las constructoras validarán este requisito durante el proceso).

-Si cumple con los requisitos, puede inscribirse en el siguiente enlace 👉 Inscripciones feria de vivienda .

-Si requiere más información puede consultar la página web oficial de la Secretaría del Hábitat .

