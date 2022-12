Fiscalía abre investigación contra familiares de magistrados del Meta

A unas horas de que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá revelé si son enviados a prisión sus tres colegas de la Sala del Tribunal de Villavicencio, la Fiscalía abrirá otro proceso contra los magistrados.



BLU Radio pudo establecer con fuentes del ente investigador que Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, señalados de recibir sobornos para interceder en un proceso por homicidio que se adelanta contra un exparamilitar, trasladaron sus bienes a nombres de sus familiares para evadir el proceso de extinción de dominio.



La Fiscalía una vez les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo, ordenó iniciar las labores de extinción de dominio que no se lograron hacer efectivas, ya que encontraron con la sorpresa de que no tienen una sola propiedad a su nombre.



"Todos los bienes fueron puestos a nombre de terceros que, aun conociendo de la ilegalidad, aceptaron y recibieron las propiedades, por lo que se ordenó la apertura de una investigación", señaló una fuente del ente investigador.



Entre las propiedades figuran al menos 50 haciendas, 100 caballos de paso fino y más de 200 cabezas de ganado, todas con registro en el departamento de Caquetá.



Cabe recordar que la Fiscalía cuenta con pruebas que demuestran que estos tres magistrados en el primer semestre de 2013 recibieron 150 millones de pesos como parte de una promesa por mil millones de pesos para favorecer a través de un recurso de apelación a Smith Bayardo Parra alias 'Mano Picha' y su esposa Marbely Sofía Jímenez, condenados por homicidio y tentativa de homicidio.



Pero no fue lo único que recibieron, también se les pagaban fiestas y el servicio de mujeres, " Pago de estadías en un balneario con todos sus consumos y compañía de mujeres, durante 2012, 2013,2014", señaló la fiscal del caso.