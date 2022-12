Fiscalía ocupó 18 mil hectáreas de Farc en Caquetá

A través de la Unidad de Extinción de Dominio, la Fiscalía General de la Nación incautó este miércoles 18.000 hectáreas en Cartagena del Chairá, Caquetá, pertenecientes a las Farc.

“Hemos concluido el 2017 con una incautación inédita que comprometen 4.878 bienes por un valor de 1.3 billones de pesos que no fueron reportados por las Farc”, dijo el fiscal general. Néstor Humberto Martínez.

La Fiscalía logró cerrar el año con medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes que suman entonces más de 1,3 billones de pesos.

El fiscal llamó la atención del Gobierno no solo sobre la inclusión de utensilios sin valor que no servirán para reparar a las víctimas, sino sobre la presentación de elementos que no se pueden considerar activos como tratamientos médicos.

Incluso, dijo que esos operativos son una muestra de que Farc no reportaron la totalidad de su capital.