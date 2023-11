Fue a que le sobaran una rodilla y terminó sin vida: denuncian extraña muerte en Bogotá

Familiares de un hombre de 33 años denuncian su extraña muerte después de que este asistiera a una terapia en la ciudad de Bogotá, por una cirugía de rodilla que tuvo recientemente, y muriera dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el fallecimiento se dio en la calle 26 con carrera 68D, en el edificio de un reconocido banco, donde funcionan varios locales comerciales, pero también consultorios y también un centro de fisioterapia.

Fue aquí, precisamente en este último, donde este martes en horas de la tarde, Camilo Andrés Duitama, de 33 años e ingeniero industrial, vino a hacerse una de sus terapias, ya que estaba recién operado de la rodilla.

Dicen sus familiares que el papá lo dejó en la puerta y una hora después lo llamaron para decirle que el hombre había fallecido dentro del lugar y sin explicación alguna, según contaron a Blu Radio.

"Honestamente, no tenemos explicación lógica de lo que sucedió porque él venía a sus terapias físicas porque había acabado de sufrir una cirugía hace 15 días de meniscos de la rodilla. Todo había salido muy bien. Todo estaba perfecto y vino tercer terapia y se hizo todo el proceso de la terapia cuando me llamó mi mamá de que me viniera rápido para acá porque mi hermano estaba mal que ya no respiraba. Y llegué y había una señora encima de él haciéndole reanimación", relató la hermana del hombre.

"Cuarenta minutos la señora reanimando. Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Y entonces no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, Yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto", expresó el padre de Duitama.

Después de la extrala muerte, las autoridades asumieron la investigación, llegaron al sitio y fueron los hombres de la Sijin los que realizaron la inspección al cuerpo sin vida dentro del consultorio de esta IPS, donde supuestamente le iban a realizar tan sólo una terapia de su rodilla.

No hay explicación clara. Algunas personas dicen que no le prestaron nunca los primeros auxilios, pero tampoco entienden por qué falleció. Según los mismos familiares, hacía deporte, era futbolista y en medio de una terapia, simplemente su corazón dejó de latir.

La Sijin asumió su investigación. El mismo martes en la noche la Policía estuvo hasta altas horas, precisamente verificando lo ocurrido y están a la espera de lo que diga Medicina Legal sobre las causas exactas del deceso de este hombre.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: