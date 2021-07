Gerente confirma que será un tercero quien contrate en Canal Capital: niega despidos masivos

Luego de una serie de denuncias hechas por BLU Radio en contra de la actual gerencia de Canal Capital, el canal público de Bogotá, que iban desde demoras en los pagos a los trabajadores, despidos masivos y tercerización en la producción de contenidos, la gerente Ana María Ruiz se pronunció sobre estas acusaciones.

“No es cierto que se le deba sueldo a trabajadores, hubo un retraso de unas semanas en los pagos, simplemente porque en el área de finanzas hay tres personas que estaban con COVID y estaban incapacitados, eso generó un retraso un poquito, pero fueron unos días, no tenemos más deudas, nos acusan de deber también a los conductores, pero nosotros no tenemos carros ni vehículos, las empresas de transporte son quienes los contratan para prestar este servicio, la empresa de ellos es la que no está pagando”, dijo.

Además, agregó que no se han registrado despedidos masivos. “Son contratistas, en este momento no hay actividades ni contrataciones suficientes para el canal que permita sostener la contratación de estas personas, se frenó, no podemos pagar a personas que no trabajen y no tenemos en este momento el trabajo suficiente”.

“Lastimosamente, y lo siento en el alma, pero el año pasado mantuvimos a un grupo importante de personas, en su casa sin trabajar, sin ningún trabajo, pero en este momento no tenemos los recursos, no podemos dar ese lujo”, afirmó.

Sin embargo, la gerente confirmó que sí se abrirá un proceso de licitación para que sea una empresa la encargada de contratar el personal. Es decir, una especie de tercerización. “Las condiciones cambian, los cubrimientos, por ejemplo, lo hicimos con Smartphone, no se necesitan camarógrafos. La contratación va a ser de determinado personal que pertenece a proyectos que no son permanentes”, puntualizó.