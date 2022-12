Gobernación suspende diálogos con indígenas en Risaralda

En la noche de este viernes finalizó la mesa de trabajo entre la gobernación de Risaralda y la minga indígena de ese departamento y Chocó.

Según la administración pública, no se continuará con ningún tipo de diálogo hasta que los indígenas que hacen parte del paro no entreguen las cinco armas, el fusil y las dos granadas que tenían los 17 policías retenidos y que aún no aparecen.

Julio César Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, indicó que se dio un plazo hasta el próximo jueves para poder entregar de manera directa el armamento a la Defensoría del Pueblo.

