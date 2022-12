Hasta la ‘pinta’ de Navidad le robaron: por creer en falso trabajo lo dejaron sin estreno en Bogotá

La inseguridad en Bogotá parece no tener fin y en esta época decembrina los ladrones buscan ‘hacer fiesta’ con la ingenuidad de los capitalinos. Esto le ocurrió a un joven que vive en la localidad de Usme, que por la promesa de un mejor trabajo y con el deseo de recibir dinero para sus gastos en época navideña le robaron hasta la ‘pinta’ de ‘Nochebuena’.

Con la liquidación de su trabajo en una panadería, el joven compró ropa para estrenar este diciembre, pero un avivato llegó a ofrecerle trabajo nuevo como auxiliar de un bus intermunicipal y le robó todo lo que había comprado.

Con la promesa de un mejor pago y mejores condiciones el ladrón le dijo que llevara la mejor ropa que tuviera, una toalla y una loción para ir al centro de Bogotá a comprar su nuevo uniforme. Las cosas no salieron de la mejor forma y el joven resultó robado y abandonado en la calle 6 con Caracas en plena zona de tolerancia de la capital del país.

“Llegó un man diciendo que era de Velotax y que trabajaba en la empresa y que era una empresa muy buena … prometió $1.500.000 la quincena y que él supuestamente me iba a dar una ancheta y que me iba a prestar plata para que no pasara limpio este diciembre. Tenía que ser ayudante de una flota, en el apartamento me dice que lleve ropa nueva, el celular y una cobija. Apenas bajamos me quito la maleta, el celular lo apagó y me quitó el reloj”, señaló.

La víctima del robó contó que salieron para el centro y el delincuente le dijo que lo esperaba en una bomba (de gasolina) y nunca llegó. Indicó además que, se le llevó mudas de ropa, zapatos nuevos, el celular, una chaqueta de un hermano y una cobija.

Finalmente, contó que, al parecer, el delincuente es un hombre maduro que hace de las suyas robando a otras personas en Usme y pidió que las autoridades estén alertas para que este ladrón no se siga aprovechando de la necesidad de otros para hiérales las pertenencias que con tanto sacrificio consiguen.