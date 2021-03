Hombre morboseó a mujer en la calle, quien lo denunció y la Policía le impuso costoso comparendo

Un hombre morboseó a una mujer en plena calle y ella lo denunció minutos después ante la Policía . Por este hecho, las autoridades le impusieron un costoso comparendo. El hecho se registró en Bogotá.

La víctima de este hecho fue identificada como Eliana Muñoz, quien habló con Noticias Caracol sobre los comentarios que recibió por parte del hombre cuando se bajaba de su carro.

"Me dijo que quería hacerme mil cosas y eso me afectó demasiado. Me llené de valor y dije que debía dejar un precedente. El mensaje es que esto no puede seguir ocurriendo, podemos estar seguras en las calles y nos tienen que respetar”, dijo la mujer a Noticias Caracol.

Le impusieron un comparendo a quien la morboseó

Se conoció que la Policía le impuso un comparendo al hombre por “perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo".

Publicidad

A su vez, esta persona le pidió disculpas a la mujer, lo que generó un acto de reconciliación.

Vea aquí las declaraciones de Eliana: