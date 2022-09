Incendios forestales en Brasil están afectando la calidad del aire en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud, a través de un comunicado, dio a conocer que los incendios forestales que están activos en Brasil están afectando la calidad del aire en Bogotá. La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la ciudad ha registrado un incremento en la concentración de material particulado proveniente de las conflagraciones en la parte amazónica del vecino país.

Estos primeros registros no fueron suficientes para la que la Alcaldía declarara algún tipo de alerta, pero no se descartó en caso de que las mediciones cambien negativamente. Según la secretaria de Ambiente Carolina Urrutia, este fenómeno no está sectorizado, sino que está generalizado en toda la ciudad.

Publicidad

“La Red de Monitoreo de Calidad del Aire lleva varios días, junto con el pronóstico y el modelo que usamos en la ciudad, advirtiéndonos de la reiteración de un fenómeno que hemos visto en el pasado: los incendios forestales que se presentan en la Amazonía, en su mayor parte en Brasil, están empezando a llegar a la ciudad. Desde el fin de semana empezamos a observar un deterioro en la calidad del aire, no fue de manera regionalizada o en territorios específicos, sino a lo largo y ancho de Bogotá”, explicó Urrutia.

Según los pronósticos, se espera que estas afectaciones se mantengan hasta mediados de esta semana, cuando se empiecen a debilitar los vientos provenientes del suroriente del continente.

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud mostró condiciones regulares en 15 estaciones de la red, mientras que Ciudad Bolívar y Usme están en moderada y Carvajal-Sevillana es mala.

Publicidad



En el caso de Colombia, el comunicado asegura que no hay un incremento de puntos calientes debido a las lluvias que se han presentado en los últimos días en la Amazonía y Orinoquía.

A esto se le suma que la alta nubosidad en Bogotá ha impedido el movimiento de la atmósfera, lo que, por ahora, mantendría las concentraciones de material particulado durante los próximos días.

Publicidad

“Estaremos monitoreando estas condiciones en los próximos días y noches para garantizar que les damos a los bogotanos y bogotanas las mejores condiciones y recomendaciones para pasar por este momento. Recomendamos evitar, en la medida de lo posible, el uso de combustibles fósiles, primordialmente en vehículos, pero también en la industria. Si es necesario usarlos, por favor verificar que los equipos están en óptimas condiciones”, puntualizó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Recomendaciones para prevenir problemas de salud por contaminación en Bogotá

Las recomendaciones dadas por parte de la Alcaldía para prevenir problemas en salud por exposición a contaminación del aire se basan en que:

- Entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, evitar realizar actividades físicas intensas al aire libre. La población de mayor vulnerabilidad son las personas con condiciones crónicas, los niños y niñas menores de 6 años y mujeres gestantes.

- Garantizar la ventilación en la vivienda y hacer limpieza sobre húmedo

- Evitar el consumo de tabaco y sus derivados.

- Las personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes o asma deben mantener los tratamientos prescritos, asistir a los controles y consultar a su EPS en caso de presentar síntomas como dificultad al respirar.

- Mantener las medidas de bioseguridad para prevenir las infecciones respiratorias agudas y tener actualizado el esquema de vacunación contra el Covid-19 y la influenza.

Escuche más noticias: