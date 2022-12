Increíble llegar a esto para ser escuchados: estudiante de Unicauca que perdió el ojo

En franca recuperación continúa Esteban Mosquera, el joven universitario que perdió un ojo durante los enfrentamientos con la fuerza pública que se registraron el pasado jueves en Popayán.

Esteban Mosquera dijo a la emisora de la universidad del Cauca que intentaba tomar unas fotografías del enfrentamiento que a esa hora se registraba en inmediaciones de la universidad del Cauca cuando fue impactado por un explosivo.



“Y en ese momento veo al Esmad casi que en la reja de la universidad ya para entrar y cuando menos pienso siento un golpe en el ojo izquierdo, caí al suelo y me arrastré como pude porque el Esmad venía encima. Me recogieron unos compañeros que me atendieron”, dijo.



Desde el hospital San José, donde se recupera, lamentó que se tenga que poner en riesgo la integridad de los manifestantes para que puedan ser escuchados.



“Después de cincuenta y picó de días estamos siendo escuchados es increíble que tengan que pasar este tipo de cosas para que nos presten atención”, enfatizó.



Miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior confirmaron este viernes que Esteban Mosquera había perdido un ojo luego de los violentos enfrentamientos contra el Esmad que se registraron el pasado jueves en Popayán.



El estudiante de música de la Universidad del Cauca resultó afectado en hechos registrados en el campus de Tulcán y el barrio Bolívar, de la capital del departamento, cuando, según denuncian líderes del movimiento estudiantil, una bomba aturdidora lanzada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía para dispersar a los manifestantes lo hirió en el rostro.



La secretaria de Gobierno de Popayán, Alba Lucía Otero, aseguró que el Esmad debió intervenir en la protesta luego que algunos de los manifestantes lanzaran artefactos explosivos, piedras y bombas de pintura a la estación sur de la Policía.

En total las protestas dejaron como saldo 12 personas lesionadas, ocho de ellos universitarios y cuatro uniformados de la Policía.