Ir al baño a la madrugada salvó a hombre de tractomula que se estrelló contra su casa en Bogotá

El ir al baño a las 5:00 de la mañana de este domingo, 17 de abril, salvó a José Reinalgo Salamanca de resultar afectado por una tractomula que chocó contra su casa en Bogotá. El hecho se registró en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad.

“Yo me salvé de pronto porque me levanté, me dirigí al baño, cuando sentí el estruendo que la casa se sacudía. El golpe fue muy duro, sentí el estruendo y ya cuando por el susto salí del baño y miré el contenedor de la tractomula encima de la casa, y yo ya no vi paredes, no vi mis enseres”, relató José Reinalgo Salamanca.

Para completar, según el informe de Noticias Caracol, a este hombre delincuentes le hurtaron lo que le quedó de su computador y un televisor cuando trataba de ayudar al conductor de la tractomula.

El cuerpo de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el lugar para auxiliar al hombre al volante, que sufrió politraumatismos leves. El cansancio del conductor, al parecer, sería una de las razones del accidente.

