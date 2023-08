Joven fue brutalmente golpeada por su novio por cobrarle dinero que le prestó

Jineth Riveros, una joven modelo bogotana, denuncia que su expareja sentimental la golpeó brutalmente porque le cobró un dinero que le había prestado en días anteriores, un total de cinco millones de pesos.

Según la víctima, no fue solo una vez que este hombre la golpeó. Uno de los momentos más violentos lo vivió en una casa cuando el hombre la lanzó sobre la cama, le dio puños en la cara e incluso intentó ahorcarla.

“Él me tumbó sobre la cama y me empezó a ahorcar, a golpear, a pegarme puños en la cara y a tratarme mal. Se viene encima mío, me pega, me ahorca y me tapa la boca, adicional a eso empieza a escupirme mientras me dice que pelee por algo tratándome mal”, indicó la víctima.



Destaca Jineth que teme por su vida porque hasta el momento el hombre sigue libre y amenazándola, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía, donde le dijeron que se trataba de un caso de violencia extrema.

Menciona, además, que esta no es la primera vez que este hombre, que en redes sociales aparece como ‘Pepe’, le roba el dinero a personas cercanas y acude a la violencia para amedrentarlas, por lo que pide ayuda urgente a las autoridades.

Joven brutalmente golpeada por su novio / Foto: Jineth Riveros

