Joven podría perder un ojo por disparo del Esmad durante bloqueo en TransMilenio

Desde el Hospital Militar habló Sebastián Ramírez, el joven que presenta una delicada situación de salud por cuenta de un disparo que, según él, le propinó uno de los hombres del Esmad que intentaban contener los desmanes provocados en medio de las protestas contra Transmilenio en Soacha.



Sebastián aseguró que el Esmad acorraló a un grupo de personas que intentaba montarse a uno de los buses de Transmilenio y que comenzaron a lanzar gases y bombas aturdidoras, lo que propinó una estampida.



En ese momento, dice el joven agredido, intentó huir y un hombre del Esmad le disparó por la espalda y cuando él voltea a mirar para saber quién le había disparado, este uniformado le disparó en el ojo.



“El Esmad procede a atacar con gases y aturdidoras, intentaron coger a muchas personas y por evitar que me llevaran intenté correr a un lugar y quedé en el blanco del hombre del Esmad que me disparó de inmediato en la espalda y cuando me volteo me dispara en el ojo”, dijo Ramírez.



El joven, quien señaló que intentaba llegar a una clase de natación, dio que no sabe qué va a pasar con su ojo y que en este momento es crítico su estado de salud.



“Nos e sabe que va a pasar con mi ojo, es crítica, tengo una hemorragia interna, se me rompió el iris, tengo un cuadro clínico muy complicado, no sé si voy a recuperar mi ojo, me siento con una zozobra muy grande”, concluyó el agredido.



Por su parte el comandante de la Policía de Transmilenio, coronel Néstor Melenje, indicó la Policía Metropolitana asumió la investigación que permita aclarar lo sucedido y tomar las decisiones en la parte disciplinaria si se demuestra que se realizó un procedimiento en contra de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.